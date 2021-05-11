تشكيل برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم
أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي كالآتي:
في حراسة المرمى: ماركك تير شتيجن
خط الدفاع: رونالد أرواخو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه
خط الوسط: عثمان ديمبلي - سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - جوردي ألبا
خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ليفانتي