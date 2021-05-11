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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم

صدى البلد

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي كالآتي:

في حراسة المرمى: ماركك تير شتيجن 

خط الدفاع: رونالد أرواخو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه

خط الوسط: عثمان ديمبلي - سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ليفانتي

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