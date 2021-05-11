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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: افتتاحات الرئيس السيسي بقناة السويس تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من مشروعات  تطوير قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي، وتؤكد أيضًا مواصلة القيادة السياسية العمل على تعزيز استكمال المشروعات القائمة وتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الجديدة التي من شأنها تعزيز دور القناة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي منافس، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم.

 

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وأضاف «الكومي»، أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية.

 

ووصف عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي اليوم، حول أزمة «سد النهضة» بأنها رسالة طمأنة للشعب المصري تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها المائية و لديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك، وتأكيد على أن الدولة المصرية ترفض تمامًا أي إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر.

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