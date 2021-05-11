دراسة: القمصان الفورمال يجعل الرجال أكثر جدية في العلاقات العاطفية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثون في جامعة ميشيغان، ان هناك صلة بين طريقة ارتداء الرجال للملابس ومدى التزامة في العلاقات العاطفية ؛ حيث ان قميص الرجل يكشف الكثير عن كيفية إدراكه للعلاقات الرومانسية بشكل عام.

ملابس الرجال وعلاقته بالعلاقات العاطفية

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انهم وجدوا ان الرجال الذين يرتدون قمصانا عليها شعارات كبيرة قد يكون اقل إلتزاما بالعلاقات العاطفية، وذلك على عكس الذين يرتدون القمصان السادة، وفقا لما نشر في صحيفة الجارديان.





وبالنسبة للدراسة ، تم عرض قميصين من رالف لورين على المئات من طلاب جامعة ميشيغان. كان أحدهما يحمل شعارًا كبيرًا والآخر يحتوي على شعار أصغر بكثير، تم طرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب حول رأيهم في الشخص الذي سيرتدي القمصان. لقد صنفوا إجاباتهم على مقياس من 0 إلى 100.

ملابس الرجال وعلاقتها بعلاقتهم العاطفية





وقال عالم النفس التطوري دانييل كروجر، أن الرجال المشاركين في الدراسة و الذين امتلكوا وارتدوا القميص ذو الشعار الكبير سيكونون أقل اهتمامًا بالعلاقات العاطفية طويلة الأمد” ، مقارنة بالرجال الذين امتلكوا القمصان ذات الشعارات الصغيرة.



وتابع كروجر، ان الرجال الذين يرتدون القمصان ذات الرسومات الأكبر كانت العلاقات العاطفية عابرة ، و "يغازل عن قصد شريك شخص آخر" و "ويواعد أكثر من شخص في وقت واحد".



ووجد أيضًا الباحثون في الدراسة، أن المشاركين اعتقدوا أن الرجال الذين ارتدوا قميصًا يحمل شعارًا أصغر ، كانوا أكثر ميلًا إلى "علاقة أعمق واكثر استقرارا".

