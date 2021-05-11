القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل
أعلنت الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عن حاجته لشغل بعض الوظائف المحدودة طبقا "للتوسعات - الإحتياج" لسنة 2021 / 2022 بنظام التعاقد محدد المدة للعمل بمواقع الشركة "شرق العوينات - الفرفرة - توشكى - عين دالة".
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شروط التقدم للوظيفة:
= أن يكون من الذكور فقط نظراً لطبيعة مواقع العمل والبعد النسبي عن المناطق المأهولة بالسكان
= العمل والإقامة بالمناطق الصحراوية والنائية طبقا لتمركز مزارع الشركة المختلفة بـ "شرق العوينات - الفرفرة - توشكى - عين دالة" بنطاق محافظتي "الوادي الجديد - أسوان"
= أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
= تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء "النهائي - المؤقت" منها.
= الالتزام بالشروط المحددة لكل وظيفة "المؤهل - التخصص - مجال الخبرة - عدد سنوات الخبرة".
= أن لا يكون قد سبق إتهامه في أي قضايا جنائية أو سياسية.
= إثبات سنوات الخبرة والتأهيلات العلمية والعملية بكافة الطرق التي تراها الشركة مناسبة
= اجتياز جميع الاختبرات المقررة "شخصي - فني - طبي - إلخ"
= التقدير "جيد" فما أكثر "للمؤهلات العليا" ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية مع تقدين الشهادات الدالة.
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