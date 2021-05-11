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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لأسر الشهداء والمصابين: 915 أسرة شهيد مدرجة بالمجلس و 5250 مصابا حتى الآن ..فيديو

اللواء أشرف الخطيب
اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء

قال  اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إنه يتم تقديم خدمات طبية من خلال استشاريين متواجدين بالمجمع الخدمي للمجلس.

 

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وأضاف الخطيب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أنه نعمل على توفير الرعاية النفسية والعلاج الطبيعي للحالات المسجلة لدينا مشيرا إلى انه نعمل أيضا على دعم مجانية التعليم في الأسر المسجلة لدينا من التعليم الأساسي حتى الجامعي.

 

وتابع أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنه ننسق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم رحلات لأسر الشهداء والمصابين.

 

وأشار الخطيب إلى أن متاح لأي أسرة شهيد التواصل معا مباشرة من خلال مقر المجلس أو عن طريق الكول سنتر مؤكدا أنه فور استكمال الأسرة للأوراق المطلوبة يتم إصدار قرار بضم الحالة إلى المجلس.

 

 وأكد  أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أن هناك 915 أسرة شهيد مدرجة بالمجلس و 5250 مصابا حتى الآن .

 

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أسر الشهداء والمصابين المجلس القومي خدمات طبية وزارة الشباب

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