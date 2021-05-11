مصطفى محمد يفاجئ الجميع ويشارك مع جالاتا سراي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي

أشرك فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، محترفنا مصطفى محمد، في المباراة التي تجمع الفريق بنظيره دينزلي سبور، في الجولة الحادية والأربعين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري التركي.

مصطفى محمد كان قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام بشكتاش، ليخرج على نقالة قبل انتهاء المباراة، والدموع منغمرة على وجهه.

وأشرك فاتح تريم مصطفى محمد في الدقيقة 58 بدلًا من أكابا، في المباراة المقامة حاليًا ونتيجتها تشير لتقدم جالاتا سراي بهدفين لهدف.

ونشر نادي جالاتا سراي يوم الأحد الماضي عبر موقعه الرسمي تحديثًا خاص بمران الفريق ، وذكر فيه الآتي:"بدأ مصطفى محمد العلاج ، الذي تبين أنه يعاني من أنسجة رخوة ومشاكل فى عظام الكاحل الأيسر بعد الفحوصات التي أجراها."

وحسب صحيفة “ Haberler” التركية، فإن موسم مصطفى محمد مع جالاتا سراي قد انتهى، فالإصابة ستبعده لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، لكن يبدو أن محترفنا المصري تعافى سريعًا ليشارك في مباراة اليوم.