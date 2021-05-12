رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

قدّم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا .

كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما قدّم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا التهنئة لأسرة جامعة طنطا من السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى ذويهم باليمن والبركات.

وفى نفس السياق، وجّه رئيس الجامعة تحية اعتزاز وتقدير لكل العاملين بالمستشفيات الجامعية مثمنًا الدور الوطني لفرسان الجيش الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالجودة المطلوبة.

ودعا رئيس جامعة طنطا المولى القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلاء والوباء عن مصرنا الغالية وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يحفظ مصر من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.