القوة الضاربة .. تسارع قوي  بين بورشه 911 GT2 RS وماكلارين 720S.. فيديو

نشرت قناة المدون دانيل ابت، مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب الشهير، حيث ظهرت كلا من النسخة بورشه 911 GT2 RS وماكلارين 720S، أثناء وضعية التسارع و الانطلاق من نقطة البداية، و تنتمي تلك الطرازات إلى فئة السيارت الخارقة صاحبة الاداء الرياضي، و التي تتمتع بقدرات قوية نسبة إلى التجهيزات المقدمة من قبل كل صانع.

جاءت الانطلاقة الأولى لصالح بورشه 911 GT2 RS، فيما واصلت ماكلارين عزمها للحاق بها ولكن بوشه حسمت السباق الاول، ثم عمل السائقون على تحسين الاطارت لتعزيز قوة السيارة على الطريق، حتى تمكنت ماكلارين في تخطي قوة بوشة و التغلب عليها في سباق الجولة الثانية.

استطاعت ماكلارين أن تقطع سباق الربع ميل خلال مدة زمنية قدرها 10.6 ثانية، بينما تمكنت من قطع مسافة اجمالية تبلغ 800 متر، في غضون 16.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى جعلتها تنطلق من وضع الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، خلال 3.46 ثانية فقط.

بينما واصلت بورشه 911 GT2 RS مجريات السباق حتى أن قطعت مسافة السباق و التي قدرت 800 متر، في توقيت زمني يبلغ 16.57 ثانية، بينما قطعت مسافة الربع ميل في فترة زمنية بلغت 10.82 ثانية، أما عن قدرات التسارع فتستطيع بورشه أن تتسارع من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تبلغ 3.38 ثانية.