"نجوميتي أكتر من مي عمر".. نسرين أمين تشن هجوما حادا على "محمد سامي"

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها ليست راضية عن مشاركتها في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، وكانت تتوقع أن يكون دورها مختلف ومغاير عما تم تقديمه لها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، :"لكن تم تقديمه بصورة مغايرة"، موضحة:" قالوا لي إني دوري مهم، وأساسي وسيكون أمام محمد رمضان، بعكس ما حدث.

وتابعت :"أزمتي مع محمد سامي الذي خلف وعده بالدور الذي قدمه لي في البداية، ولم أهاجم زوجته مي عمر، ولكن محمد سامي هو اللى قدم مي عمر علينا وجعلها تتصدر المشهد.. وهذا شيء مدبر.. مي عمر مكنتش معروفة وأنا أكتر نجومية منها".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.