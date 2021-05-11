إبراهيموفيتش يغيب عن المباراتين القادمتين لميلان في الدوري الإيطالي بسبب الإصابة

أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، غياب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراتي الفريق القادمتين في الدوري الإيطالي بسبب الإصابة.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام ميلان، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدروي الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات نقلها موقع “ فوتبول إيطاليا” أن إبراهيموفيتش سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام تورينو وكالياري بسبب الإصابة.

وقال بيولي أن إبراهيموفيتش يعاني من التواء خفيف في الركبة، مؤكدًا بأنهم سيتابعون تطور حالته الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية لعبه في الجولة الاخيرة للمسابقة أمام أتالانتا.

يذكر أن ميلان قد فاز على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.