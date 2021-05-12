التهاب الحلق وعلاجات منزلية تخلصك منه فى لمح البصر

يمكن علاج التهاب الحلق في غضون يوم أو يومين ، وتعمل العلاجات المنزلية بشكل أفضل.

فما هو إلتهاب الحلق وأعراضه وطرق علاجه؟ هذا ما يوضحه موقع هيلث.

ما هو التهاب الحلق؟

التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية شائعة يمكن أن تسبب ألمًا حادًا في حكة الحلق و يمكن أن يحدث هذا الألم بسبب الالتهاب. يمكن ملاحظته في الأشخاص من أي عمر ، على الرغم من أن انتشاره قد يكون أعلى بين الأطفال

أعراض التهاب الحلق

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر ، وقد يواجه البعض أعراضًا شديدة جدًا وبعضها قد يكون له أعراض خفيفة.

التهاب الحلق هو أحد الأعراض الشائعة التي يواجهها الأطفال وحتى الكبار. تشمل الأعراض الأخرى المتوسطة إلى الشديدة ما يلي:

ألم حكة في الحلق أثناء البلع

حمى و ارتفاع في درجة الحرارة

احمرار أو تورم اللوزتين

فقدان الشهية

غثيان

سعال وبرد

التعب

صداع الراس



عادة ، قد تظهر هذه الأعراض في غضون 5 أيام من التعرض للبكتيريا ، وإذا تم علاجها على الفور بالأدوية أو العلاجات المنزلية ، يمكن علاجها في غضون 2 إلى 3 أيام. يمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في قمع الأعراض

- الغرغرة بالماء الدافئ المملح

أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة به أول شيء في الصباح.

كرر هذا لمدة 3 إلى 4 مرات على الأقل في اليوم. الغرغرة بالماء المالح تساعد في سحب السائل والفيروسات أو البكتيريا على السطح ويساعد البصق لاحقًا على إزالتها.

- مص أقراص الحلق 3 مرات في اليوم



يساعد هذا في تخفيف الحكة و الحفاظ على رطوبة الحلق مما يمكن أن يخفف بعض الأعراض مثل البلع والغثيان. لا تختار هذا الخيار في حال كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- تناول شاي الزنجبيل

تمت دراسة الزنجبيل علميًا للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق من خلال تأثيره المضاد للالتهابات. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين جهاز المناعة للمساعدة في مكافحة الالتهابات مثل التهاب الحلق. رشفة من شاي الزنجبيل مرتين في اليوم.