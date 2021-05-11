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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: توجيهات الرئيس بدعم الاستثمار يعزز الصناعة الوطنية في ظل كورونا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بشأن دعم و تعزيز الاستثمار الصناعي الوطني بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه قرار حكيم من الرئيس في ظل تفشي فيروس كورونا، كما انها خطوة جديدة لتنمية الصناعات والمنتجات المصرية.


وأشارت السيد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن بالرغم من التحديات التى تعانى منها بعض الصناعات الوطنية وخاصة بعد أزمة  جائحة كورونا إلا أن هناك بعض الصناعات لديها العديد من الفرص لتعميق التصنيع المحلي، ويأتي ذلك من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة، فضلا عن زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة في ظل أزمة كورونا.

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وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة سد الاحتياجات الداخلية فضلا عن ضرورة توطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات الصناعية لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق العالمية والإقليمية مما يخلق فرصاً هائلة للصناعات الصغيرة القائمة والجديدة لتكون مغذية ومكملة للصناعات الكبيرة.

وطالبت البرلمانية، الحكومة بتحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الداخلية والخارجية.

البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب القطاع الخاص فيروس كورونا جائحة كورونا الصادرات

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