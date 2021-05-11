أخبار التوك شو.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك.. هيئة قناة السويس : التعاقد على أحدث كراكتين بالشرق الأوسط.. درس للي يسيب الأهلي.. رامز جلال: أفضل إصابة في البينت بول كانت لرمضان صبحي

الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك..فيديو



أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه تحقق لدينا شرعا من نتائج الرؤية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1442.

وأضاف علام خلال كلمته لإستطلاع هلال شهر شوال أنه على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع مفتي الديار المصرية أنه سيكون يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام شهر شوال لعم 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

رئيس هيئة قناة السويس : التعاقد على أحدث كراكتين بالشرق الأوسط..فيديو



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه من ضمن أعمال تطوير هيئة قناة السويس كان تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول مؤكدا أنه كان يعتمد على التطوير على تطوير الكراكات والقاطرات.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم التعاقد على أحدث كراكتين موجودتين في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للكراكة 3600 متر في الساعة.

مفتى الجمهورية يطالب المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا



شدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على ضرورة التزام المواطنين التام بالإجراءات الاحترازية في أيام العيد، مشيرا إلى أن من لم يتمكن من أداء صلاة العيد خوفًا من الزحام أو بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا لا يحزن فهو مأجور إن شاء الله.

أمين عام القومي لأسر الشهداء: المجلس متعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس بواقع 14 مستشفى ..فيديو



قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أن المصاب يحصل على تعويض يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه وذلك وفقا لدرجة الإصابات المتفاوتة.



وأضاف الخطيب خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه يتم العمل على تقديم خدمة طبية مجانية شاملة لكل أفراد الأسرة المسجلة لدينا مشيرا إلى أنه يتم تلقي الخدمات الطبية من خلال 68 مستشفى على مستوى الجمهورية.

درس للي يسيب الأهلي.. رامز جلال: أفضل إصابة في البينت بول كانت لرمضان صبحي..فيديو



كشف الفنان رامز جلال عن كواليس أفضل إصابات في لعبة “البينت بول” مؤكدا أن أفضل إصابة كانت للاعب رمضان صبحي وكانت درس للى بيفكر يسيب النادي الأهلي.



وأضاف جلال خلال برنامج رامز عقله طار عبر فضائية ام بي سي مصر أن من حصل على المركز الثاني في لعبة “البينت بول” ثنائي انتي معلمة حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا “ضربتهم بمنتهى الرقة والضمير”.

تفاصيل الخلاف بين احمد شيبة ومصطفى حجاج بسبب أغنية "أنا بتقطع من جوايا"..فيديو

قال المطرب أحمد شيبة ، إن أغنية "أنا بتقطع من جوايا" حصلت عليها من الأستاذ محسن الشبراوي وحصلت منه علي تنازل لها وذهبت بها عند الأستاذ طة الحكيم لتوزيعها مؤكدا أن مصطفي حجاج هو من قام بعمل دخلة الأغنية وتم الاتفاق علي ذألك .



وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج " شيخ الحارة " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " : أن بعد الاتفاق علي توزيع الأغنية بأسبوع فجأة أن مصطفي حجاج قام بغنائها وتوزيعها ووجدتها علي الأنترنت واتصلت علي مصطفي حجاج بسبب هذه الحركة وقمت بعمل الأغنية وتوزيعها من جديد .



حسام موافي: الجيل الحالي الأفضل في الحصول على أي معلومة بدون مجهود



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الجيل الحالي أفضل بكثير من الأجيال السابقة، موضحًا أن الطفل فى عمر الـ 10 سنوات يحصل على المعلومة التي يريدها فى أقل من دقيقتين.



وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما كان يعد لـ رسالة الدكتوراه كان يحتاج إلى سيارة تنقله من قصر العيني لـ العباسية؛ لنقل صفحتين من مكتبه.

تطوير العشوائيات: حدائق أكتوبر لا تقل جودة عن أعلى مشروع استثماري في مصر .. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن مشروع حدائق أكتوبر من أهم المشاريع التي تمت، مؤكدا أن المشروع لا يقل جودة أو رقي عن أي مشروع استثماري يتم على أرض مصر.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية اكسترا نيوز أنه مدينا المشروعات وكبرنا المساحات من أجل وجود عدد آكبر من المواطنين يتم نقلهم من المناطق غير الأمنة إلى مناطق أمنة.

نجوى فؤاد: حلمت بعملي راقصة وأنا عندي 10 سنوات

قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها رأت نفسها في الحلم تعمل راقصة منذ أن كان عمرها 10 سنوات قائلة: "حلمت إننا في السماء ولابسه بدلة بيضا فيها نجوم ألوان وكنت طايرة في الجو، لافتة إنها كانت تتقاضى 150 قرشا في الفرح.

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عرابي أول من اكتشفني وقام بتأجير بدلتي رقص أحدهما من نعمة مختار والأخرى من ثريا سالم بـ25 قرش، لا يوجد شيء في تاريخي يدعوا للخجل فالجمهور يعلم عني كل شيء في حياتي، لافتة أنها تركت الإسكندرية واتجهت إلى القاهرة وأنا عمري 13 سنة للعمل تليفونست بأجر يصل إلى 5 جنيهات حينها في مكتب عرابي وكيل الفنانين المعروف في القاهرة في ذلك الوقت.



نسرين أمين: شخصيتي مغرورة ولا أعرف التكبر

كشفت الفنانة نسرين آمين، تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، مؤكدة انه لديها العديد من المميزات في شخصيتها.

وأضافت أمين ، في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أنني شخصية مغرورة من قبل نجاحي في التمثيل ولكني لست شخصا متكبرا تماما ومغرورك فقط".



