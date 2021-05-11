بث مباشر .. آخر صلاة تراويح في شهر رمضان من مسجد الحسين
شهد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين لـ صلاة العشاء والتراويح ، اليوم الثلاثاء.
ورصد موقع "صدى البلد" صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامة والالتزام بوجود مسافة كافية بين كل فرد والآخر .
حكم الشرع في قراءة القرآن من المصحف
قالت دار الإفتاء، إنه من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي، والفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة، وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة؛ وذلك لما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل] اهـ.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: "ما معنى حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"؟ ولماذا؟".
وأجاب على السؤال، الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، منوها بأن تغير رائحة الفم، تكون في الغالب من بعد الظهر.
وأشار إلى أن العلماء قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد، فالشهيد يدفن بدمائه، فكما كُره للشهيد أن يزيل أثر الدماء ويدفن كما استشهد؛ فكذلك الصائم، لا يستحب أن يزيل خلوف فمه؛ لأن الله يحب هذه الرائحة.