روحي هاتي ساندويتشات.. نجوى فؤاد تروي موقفا محرجا مع الملحن محمد عبدالوهاب

روت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، تفاصيل واقعة محرجة مع الملحن محمد عبد الوهاب قبل بداية دخولها المجال الفني، لافتة إلى أنه رفض غناءها، قائلةً "أداني 100 قرش وقالي روحي هاتي ساندويتشات فول وطعمية يا شاطرة فبكيت".

وأضافت نجوى فؤاد، أثناء حوارها التلفزيوني ببرنامج "خط أحمر" ويقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن الملحن محمد عبد الوهاب كانت مواعيده مضبوطة بالدقيقة، ولا يحب التأخير، مشيرة إلى أن وصف الكاتب مصطفى أمين في أحد المقالات بأنها صاحبة قدم موسيقية أسعدني كثيرًا، ولم أصدق نفسي، ومن هنا بدأت مسيرتي الفنية الحقيقية.

وتابعت نجوى فؤاد، رفضت تقديم سيرتي الذاتية في عمل درامي، مؤكدة أن حياتها الشخصية خط أحمر؛ وتريد الاحتفاظ بها بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

جانب من حياتها

يذكر أن نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، وُلدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.



