تفاصيل طلب مقترحات بحثية بالتعاون بين البحث العلمي والمجلس القومي للبحوث الإيطالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية والمجلس القومي للبحوث الإيطالي يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2023، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب الإيطالي طبقا للشروط التالية:



• تقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم



• يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي submission.asrt.sci.eg، ولن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه.



• تقسم الميزانية المخصصة للمشروع سنويا بحيث تغطى نسبة 75% منها تذاكر السفر وإقامة السادة الباحثين في ايطاليا، 25% تغطى المستهلكات والكيماويات والنشر



• يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.



• يجب ان يتقدم الباحث المصرى والباحث الايطالى بالمقترح في الاطار الزمنى للتقديم كل في جانبه.



• ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب الإيطالي.



• يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقدم شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.



• سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الإلكتروني الوارد منهم



• آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 يونيو 2021



وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني [email protected]، إذا واجهتم أي صعوبة تقنية فى التسجيل على الموقع يرجى الاتصال بالدعم الفنى [email protected]