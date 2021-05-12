أخبار التعليم.. البحوث الفلكية تكشف مواعيد صلاة عيد الفطر.. جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بكلية الآداب

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

البحث العلمي تعلن شروط المشاركة في الدورة التدريبية حول دبلوماسية العلوم 30 أغسطس

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بكلية الآداب

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

البحوث الفلكية تكشف مواعيد صلاة عيد الفطر

البحوث الفلكية يكشف كيفية حساب أهلة الأشهر العربية

بتكلفة 14 مليون جنيه.. تطوير شبكة المعلومات بجامعة سوهاج الجديدة

12 قرارا لمجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط

ننشر جدول امتحانات الاعدادية 2021 بالقاهرة