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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي محمد: لم أرغب في تصدر التريند إلا بشكل صحيح

صدى البلد

قال "شادي محمد" لاعب نادى الأهلي السابق ، إنه لم يرغب في تصدر التريند إلا بشكل صحيح و ليس هجوم من قبل الآخرين.

أضاف" محمد "خلال لقائه  مع الإعلامي "أحمد سالم"  في برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لم يريد أن يتصدر التريند بأي شيء يقلل من شأنه و يجعله يتصدر التريند.

أوضح، أن السوشيال ميديا أصبحت تستخدم استخدام سيئ للغاية و لم يعد الآخرون يستخدمونها بالشكل الذى يجب ام تكون عليه.

وأكد، أن هناك أشخاصا يقومون باستخدام السوشيال ميديا و يعتبرونها مصدر للرزق من خلال عمل فيديوهات خاصة بهم ، معقبا :"كمية عبث بموت من الضحك".

وأعرب عن استيائه من بعض الأشخاص الذين يكتبون تعليقات تسخر منه عندما يكتب صباح الخير على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ووصف الردود بأنها ردود سخيفة.

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا نادي الأهلي شادي محمد موقع التواصل الاجتماعي

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