عبد الله جمعة يخوض فقرة تأهيلية في جيم الزمالك

خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، ضمن البرنامج الموضوع للاعب تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة.



ويعاني جمعة من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.



ويستعد فريق الزمالك للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.