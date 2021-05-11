لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تطمئن على سير العمل بالمستشفيات خلال عيد الفطر

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال استثمار إجازة عيد الفطر المبارك، والقيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع مؤسسات الجامعة.



وأعلن رئيس جامعة الأزهر، اليوم خلال ترأسه لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة جاهزية قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا تامًّا بين قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط على مدار الساعة.

وتابعت لجنة الأزمات احتياطي بنك الدم بالمستشفيات الجامعية، ومخزون الأدوية بمخازن المستشفيات، إضافة إلى متابعة جداول النوبتجيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



الإجراءات الاحترازية في المستشفيات



وشددت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة؛ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات، والدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي.