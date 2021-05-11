الكويت.. توقف وحدة بمصفاة ميناء عبد الله النفطية عن العمل

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشركة الوطنية الكويتية للبترول أوقفت بعض وحدات الإنتاج في مصفاة ميناء عبدالله النفطية بسبب عطل فني.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لشركة البترول الوطنية الكويتية إن بعض وحدات الإنتاج في مصفاة ميناء عبد الله النفطية توقفت عن العمل بسبب توقف وحدات إنتاج البخار، لكن عمليات التصدير لم تتأثر.

وأبلغ مسؤول بالشركة أن العمل يجري حاليا بوتيرة متسارعة من أجل تشغيل الوحدات المتوقفة واستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصفاة.

وقال المسؤول إن عمليات التصدير مستمرة حسب برنامجها المعتاد ولم تتأثر مطلقا نتيجة لهذا التوقف الطارئ.”.