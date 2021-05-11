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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. إيمان العاصي في حلبة سباق سيارات استعدادا لعمل مقلب بها

إيمان العاصي
إيمان العاصي

حلت  الفنانة  إيمان العاصي  ضيفة اليوم في برنامج " 5 نجوم  " وهذا بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي  والذى يريد عمل مقلب بالفنانة أيمان العاصي دون علمها وبالتالي اصطحابها إلي مكان التصوير وهو عبارة عن حلبة سباق سيارات .

قام الفنان محمد الشرنوبي بسؤال الفنانة أيمان العاصي  أن كانت تستطيع القيادة أم لا قائلا لها    "انتي بتسوقي غلط " وطلب منها الهدوء  .

والمؤكد  أن  برنامج خمس نجوم ، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

غادة عادل الفنانة ايمان العاصي نجوم الفن محمد الشرنوبي سباق سيارات التوك شو

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