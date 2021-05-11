السودان: الإمارات تعهدت بتأمين كافة احتياجاتنا من البترول

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات تعهدت بإمداد السودان بكل حاجاته من المنتجات البترولية من خلال عقد لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وواجه السودان مشاكل متكررة في تأمين إمدادات مستقرة من البنزين والديزل وزيت الوقود (المازوت) وغاز الطهي وهو ما نتج عنه طوابير طويلة عند محطات الوقود وانقطاعات في الكهرباء واحتجاجات.

وقال يوسف في تصريح لوكالة “رويترز” إن السودان تلقى شروط مالية مناسبة جدا. وتمويل الواردات مشكلة متكررة بينما يعاني البلد نقصا مزمنا في احتياطياته الأجنبية.

وألغت الحكومة الانتقالية في السودان الدعم للبنزين والديزل في إطار حزمة إصلاحات تستهدف إجتذاب تمويل أجنبي وانتشال البلاد من أزمة اقتصادية طال أمدها. وما زال المازوت وغاز الطهي مدعومين.

وأضاف يوسف أن وفدا من وزارة الطاقة السودانية سيزور الإمارات العربية الأسبوع القادم لمناقشة تفاصيل الاتفاق.

وأوضح أن الإمارات وافقت أيضا على المساعدة في تسهيل التحويلات المالية بين البلد الخليجي والسودان الذي يعيد بناء روابطه المصرفية الخارجية بعد عقود من عقوبات أمريكية.

وقال يوسف إن التفاصيل سيجري الاتفاق عليها في محادثات بين محافظ البنك المركزي السوداني ونظيره الإماراتي الأسبوع القادم.

وجاءت الاتفاقات أثناء زيارة إلى أبوظبي استمرت يومين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، رافقه خلالها يوسف، اختتمت أمس الاثنين.