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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

آخر صلاة قيام فى رمضان من مسجد الرفاعى بالقلعة .. صور

صدى البلد

 رصدت عدسة “ صدى البلد ” آخر صلاة قيام فى رمضان من مسجد الرفاعى  بالقلعة ، حيث شهد المسجد إقبالا كبيرا من المواطنين على  صلاة العشاء والتراويح ، اليوم الثلاثاء .

 

 حرص المصلون على ارتداء الكمامة والالتزام بوجود مسافة كافية بين كل فرد والآخر وارتداء الكمامات.  

 

ويذكر ان كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر أيام شهر رمضان المبارك وعن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وقال الدكتور "جاد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن غرة شهر شوال(  أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا  يوم الخميس الموافق 13 مايو، وان غداً هو المتمم لشهر رمضان وآخر أيام الصيام وفقاً الحسابات الفلكية.

 

وأوضح الدكتور جاد أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـاء 29 من رمضـان 1442هـ الموافق11/5/2021م (يوم الرؤية)، مما يعني أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس فلكيا.

 

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