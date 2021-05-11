برشلونة يتقدم على ليفانتي بثنائية في الليجا

أنهى فريق برشلونة، الشوط الاول من المباراة التي تجمعه بنظيره ليفانتي، متقدمًا عليه بهدفين دون مقابل، في الجولة 36 لبطولة الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي أحرز الهدف الأول لبرشلونة بضربة مقصية رائعة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وسجل اللاعب الشاب، بيدري، الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 34، بعدما راوغ عثمان ديمبلي دفاعات البارسا من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة له أمام المرمى، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي كالآتي:

في حراسة المرمى: ماركك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه

خط الوسط: عثمان ديمبلي - سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان