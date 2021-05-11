بدلاء ومستبعدو الزمالك أمام الأهلي يخوضون تأهيلا قويا

خاض لاعبو نادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة الفريق أمس أمام الأهلي، فقرة تأهيلية قوية بالكرة خلال المران مساء اليوم، الثلاثاء، تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك.



وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم هؤلاء اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وأدوا التمرير من لمسة واحدة في مساحات صغيرة.



ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.