فوائد صحية لتناول كوب من أوراق الكركديه لصحتك

فوائد صحية لتناول كوب من اوراق الكركديه لصحتك فهو غنى بمضادات الاكسدة ويساعد تناول كوب منه يوميًا في تقليل الضغط والتقليل من مخاطر تناول الأسماك المملحة فى اول ايام عيد الفطر إليك أبرز فوائد تناول كوب من الكركديه وفقا لموقع هيلث



1. غني بمضادات الأكسدة



يحتوي كوب من شاى الكركديه على أكبر قدر من مضادات الأكسدة ومن المعروف أن مضادات الأكسدة منذ قرن من الزمان تساعد في الحماية من أضرار الجذور الحرة وبالتالي تحسين المناعة وعمل الجسم بشكل عام.

2. قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم:



تناول كوب من شاي الكركديه يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل الضغط وبالتالي قد يكون من الخطر تناوله دون نصيحة الطبيب أو أخصائي التغذية.

3. يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم :



قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 من شاي الكركديه فهو يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم. تعتمد معظم الأدلة على الحيوانات ، وبالتالي يلزم إجراء المزيد من البحث والتجربة البشرية.

4. يساعد على خفض نسبة الكوليسترول:



كوب من شاي الكركديه لا يخفض نسبة الكوليسترول لدى مرضى السكري فحسب ، بل يخفض أيضًا من لا يعانون منه.