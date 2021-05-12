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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد وزارة التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%

صدى البلد

ناشد المواطن أحمد فريد عبد السلام سعد، والمقيم فى كفر الشيخ، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

يقول فى رسالته: أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من زوجه وأطفال ومعاش التضامن غير كاف لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للأسرة ومستلزمات علاجى الخاص.

وأضاف : تقدمت بطلب فحص طبي آخر إلى مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين لمنحى فرصة عمل أسوة بالمعاقين ولم يتم منحي فرصة عمل حتى الأن، مناشدا المسئولين منحه فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 % والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكن لأسرته من توفير حياه كريمة".

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01016218826

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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