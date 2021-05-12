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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأكثر انتشارا .. أشهر 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021

الأكثر انتشاراً ..
الأكثر انتشاراً .. اشهر 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلا

تتعدد الإصدارات المقدمة من قبل كبار مصنعي السيارات داخل السوق المصري، مثل طرازات السيدان و الهاتشباك و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم كل شركة باقة من الفئات المطروحة، باختلاف التجهيزات الداخلية و الخارجية أيضًا.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اشهر 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021.

1 – نيسان صني موديل 2021 

 

تحتوي نيسان صني موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل نوعين من نواقل الحركة، النسخة الاولى مانيوال من 5 سرعات، و الثانية أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021  :

 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر  219.500 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 ألف جنيه.

2 – رينو داستر موديل 2021 

 

تنتمي داستر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 نقلات، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :

 

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل  2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه. 

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 318 ألف جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.

3 - ام جي 5 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء،  بينما بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021  محرك 1500 سي سي بسعر 222.990  جنيها.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر  242.990 جنيها.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 262.990 جنيها.

4- سوزوكي سويفت موديل 2021 

 

تعتمد السيارة على محرك سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مداها 12.9 ثانية، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 209.500 جنيه.

 

الفئة الثانية A/T / FULL OPTION موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 218.500 جنيه.

5 – شيفروليه اوبترا موديل 2021 

 

تتسارع السيارة شيفروليه اوبترا من 0 لـ 100 خلال مدة زمنية تبلغ 13.2 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 110 حصان، مع  147 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  جميع الكماليات موديل  2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 آلاف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 215.400 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك  توب لاين موديل 2021 محرك  1500 سي سي بسعر  221.900 جنيه.

السوق المصري موديلات 2021 انتشار ا سيارات اشهر 5 سيارات

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