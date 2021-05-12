عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي مدينة القرين في الشرقية يطالبون بتزويد ماكينات الصرف الآلي

صدى البلد

شكا المواطن محمد على السيد، المقيم مدينة القرين محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود ماكينة صرف آلي واحدة في المدينة بجوار بنك مصر تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.

ويقول في رسالته: "رواتب الموظفين وبعض المعاشات تحول شهريا على حساب أفرادها على حسابهم ببنك مصر، ونظرا لوجود ماكينة صرف آلي واحد في المدينة نقف طوابير كثيرة عليها، فضلا عن التردد عدة مرات نظرا لنفاد الأموال من الماكينة".

وأضاف: أن التعداد السكاني لمدينة كبير أكثر من 300 ألف نسمة، لذا نطالب بتوفير البلد في احتياج لثلاث ماكينات ATM في الميادين الثلاثة (ابو سبيبة ؛ القلعة ؛ الشيخة حمدة )، تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.

وناشد المسئولين سرعة التدخل وتوفير ثلاثة ماكينات أخريين وتيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 01019399978

اقرأ أيضا 
ماكينة صرف آلي مطلب أهالي قرية الشاورية بالمنيا لمعاشات كبار السن

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ماكينات الصرف الالي خدمة بين الناس

ترشيحاتنا

صن دوانز يسعي لضم نجم الاهلي .. تفاصيل

أحمد سليمان : أتواصل مع إدارة الزمالك .. ولابد من التحقيق مع شيكابالا أولا مثلما حدث مع عبدالحفيظ

مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاحات جديدة لـ فيروس كورونا من الصين.. غدا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا

السيسي: لا يمكن أن نتخلي أبدا عن أسر شهداء مصر

الري: الانتهاء من تأهيل 1703 كيلو من الترع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

الصحة العالمية: 10 ملايين مصاب منذ بداية جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط

استشهاد قادة حماس بضربات إسرائيلية.. ونتنياهو يتوعد بقبضة حديدية

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ