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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سائق جرار كسح يلقي حمولته بمياه الصرف في بحر فاقوس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه أنه تم القبض على سائق جرار كسح قام بإلقاء حمولته من مخلفات الصرف الصحي  في مياه بحر فاقوس / الحسينية مما يعتبر جريمه  في حق المواطنين  والبيئة  يحاسب عليها القانون لما يمثله من تلوث لمياه النيل شريان الحياة للإنسان والنبات والحيوان والطيور.

جاء ذلك بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لصاحب جرار كسح يقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي  في بحر فاقوس / الحسينية وسط حاله من انعدام الضمير والأخلاق  مما  أثار حفيظة المواطنين .

وعلى الفور  كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس باتخاذ اللازم  قانوناً وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة فاقوس ، حيث تمكنت قوات الشرطة من القبض على المواطن.. م. ع. ع. م ٢٨ سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس وتم تحرير محضر رقم ٣٦٣٤ بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١ إداري مركز فاقوس وكذلك تم التحفظ على جرار الكسح لحين عرض المتهم باكر على النيابة العامة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع إجراء التحقيقات بنفسه وأنه لن يتهاون في توقيع  أقصى العقوبه على مرتكب هذه الجريمة القاسية ليكون عبره لمن تسول له نفسه تكرار هذا العمل غير الأخلاقي مرة أخرى.

تعليم الشرقية تنشئ مطلع صناعي رامب للتيسير علي ذوي الهمم

وعلى جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمام كبيراً بذوي الهمم وتسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتقدم المجتمع وذلك من خلال إنشاء مطالع صناعية (رامب) لذوي الهمم للتيسير عليهم ولمساعدتهم علي التنقل وانهاء مصالحهم بمختلف المصالح الحكومية.

أوضح المحافظ أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون بين المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء لإنشاء مطلع صناعي بكل جهة لخدمة ذوي الهمم والإعاقة الحركية والتسهيل عليهم أثناء حصولهم على الخدمات المختلفة.

أضاف محافظ الشرقية ان المحافظة لا تدخر جهداً في توفير اوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتي من شانها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع مؤكداً أن الإهتمام بذوي الهمم لن ينقطع فهم ابنائنا واخواننا وستشهد الفترة القادمة خدمات غير مسبوقة لهم في العديد من المجالات.

ومن جانبه أشار رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلي أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تم الإنتهاء من إنشاء مطلع صناعي (رامب) بديوان عام المديرية وذلك للتخفيف والتيسير علي ذوي الهمم وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات لهم.

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