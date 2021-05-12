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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اكتشاف خيانته.. شاهد امرأة تنتقم من زوجها وعشيقته بطريقة شيطانية |صور

أرشيفية
أرشيفية

ماذا قد يكون رد فعلك إذا اكتشفت أن زوجك يخونك، قد يطرأ ببالك طرق مختلفة للانتقام، لكن لن تتخيلي أبدا ما قامت به هذه المرأة لتشفي غليلها.

 

نشرت إحدى مستخدمي TikTok تدعي أنها اكتشفت خيانة زوجها لها خلال حملها، وأنه كان على علاقة غرامية بامرأة أخرى، فقررت الانتقام منهما على طريقتها الخاصة.

 

قررت المرأة التي تحمل اسم ثيا لوفريدج على TikTok الانتقام، وأطلق مستخدمي مواقع التواصل على مؤامرتها الشيطانية اسم "الشر الخالص".

 

قالت ثيا في مقطع فيديو على TikTok، بأنها شعرت بغرابة تصرفات زوجها بعد وقت قصير من ولادتها، وتفاجأت بخيانته لها طوال فترة حملها.

 

الانتقام الشيطاني

بعد وقت قصير من ظهور الحقيقة، زجت به إلى السجن بتهمة الاعتداء عليها، وهو ما كشفت عنه في مقطع منفصل.

 

ونتيجة لذلك، اختفى فجأة دون علم عشيقته، لذلك استخدمت الزوجة هذا الأمر كطريقة لإقناعها بأنه قد مات، بل قامت بتزوير جنازة خاصة به.

 

في الفيديو، تقول أن عشيقة زوجها كانت تراسله دائمًا على الهاتف "في محاولة لمعرفة مكانه، وهي مرتبكة بسبب عدم تحدثه معها لفترة طويلة".

 

ولكن بدلاً من إخبارها بحقيقة ما حدث بالفعل، "راسلتها الزوجة وأخبرتها أنه مات"، وهي متأكدة أنها لن تتمكن من التحقق من ذلك.

 

ولجعل الأمر يبدو أكثر واقعية، زيفت ثيا جنازته، ثم أرسلت الصور إلى المرأة الأخرى التي شعرت بالحزن معتقدة أن "حب حياتها" قد مات.

 

وزعمت في الفيديو أنه "قد مرت ثلاث سنوات وما زالت تعتقد أنه مات"، علاوة على ذلك تدعي ثيا أن المرأة تنشر "تأبين" على فيسبوك كل عام قائلة "إنها حزينة للغاية لأنها لم تستطع الحضور عندما مات لإنقاذه".

 

حصدت المؤامرة الغريبة ضد المرأة الأخرى أكثر من مليون إعجاب وآلاف التعليقات من الأشخاص الذين انتابهم الفضول لمعرفة المزيد.

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IMG_20210511_232253
زوج انتقام فيسبوك TikTok اعتداء جنازة السجن امراة خيانة الشيطان مواقع التواصل مقطع فيديو مؤامرة جنازته الغريبة المنوعات

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