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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل العيد.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين .. فيديو

كورونا
كورونا

 قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه خلال فترة الأعياد تتحول  المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الطارئة .

 

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج  "الحقيقة  "المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،: "يتم التأكد من جاهزية كافة  أقسام ووحدات الطوارئ ومستشفيات الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية".

 

وتابع حسام عبد الغفار: "التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية".

 

وأكمل حسام عبد الغفار: "استعدادات لمواجهة الزيادة في أعداد إصابات كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد لتقليل نسب الإصابات ".

 

ولفت حسام عبد الغفار: "رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة زياد إصابات كورونا، و إجمالي المستشفيات الجامعية حوالي 130 مستشفى وأكثر من 30  مستشفى  تستقبل إصابات كورونا ، و هناك أقسام مخصصة للعزل في باقي المستشفيات الجامعية".

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