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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة مرتدة

محمد حبوشة: الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول كانت الأعلى اهتماما

صدى البلد

قال الناقد الفني محمد حبوشة إن الأعمال الدرامية الوطنية حظيت بنسبة مشاهدة كبيرة في دراما رمضان هذا العام.


وأضاف  خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى،  أن مسلسلات الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول كانت الأعلى اهتماما ومشاهدة في رمضان خاصة في فئة الشباب وهو ما يدعو المنتجين للاهتمام بهذه النوعية من الدراما.


وتابع أن الدراما المصرية عادت للصدارة وحظيت بمشاهدة في الوطن العربي وهو ما يؤكد أن الدراما لها رسالة ولا يجب ان تكون مروجة للعنف والبلطجة.

وقد أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمسلسل هجمة مرتدة، مؤكدا أنه يقدم الحقيقة لما يحاك ضد الوطن في مرحلة صعبة و أن مسلسل هجمة مرتدة يروي دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن.


وتابع أن المسلسل رصد كل ما تم في فترة شديدة الصعوبة ودور الأجهزة المعادية في محاولة إسقاط الدولة.


وأردف الإعلامي، أن الأجهزة المعادية تحاول إضعاف مصر دولة ضعيفة وجيشها وأجهزتها الأمنية ضعيفة جدا، لافتا إلى أن قوة مصر تنعكس على العالم العربي. 


 


 

محمد حبوشة الدرامية الوطنية رمضان على مسئوليتي أحمد موسى الاختيار 2 هجمة مرتدة القاهرة كابول

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