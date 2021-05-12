حبا في كيان سيراميكا كليوباترا .. هيثم شعبان يحتفل بمولودته على طريقته الخاصة

احتفل هيثم شعبان، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بمولودته الجديدة على طريقته الخاصة، بعد أن رزقه الله مولودته الثالثة، والتي أطلق عليها اسم “كيان”، حيث رزق من قبل بابن اسمه عدي، وابنة اسمها دان.

وكتب مدرب سيراميكا السابق عبر حسابه الرسمي والشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏بعد بناء كيان رياضي كبير جاءت كيان هيثم شعبان، فرب الخير لا يأتي إلا بكل خير.. الحمد لله على وصولها سالمة مسلمة.

وتزامن موعد وصول مولودته الجديدة مع نهاية إتمام عملية بناء كيان نادي سيراميكا كليوباترا، والاطمئنان عليه في الدوري الممتاز، ليكن كيانًا كبيرًا داخل الدوري المصري لسنوات عديدة مقبلة، لذلك أطلق على المولودة الجديدة هذا الاسم.