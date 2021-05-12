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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار جيب رينيجيد موديل 2021 داخل الإمارات| صور

القائمة الكاملة لاسعار
القائمة الكاملة لاسعار جيب رينيجيد موديل 2021 داخل الامارات|

تعتبر النسخة رينيجيد هي واحدة من اصغر اصدارات العلامة التجارية التابعة لشركة JEEP الأمريكية، و تقدم داخل دولة الامارات عبر 4 فئات من التجهيزات، و تحتوي رينيجيد على العديد من المواصفات الفنية، بالاضافة لوسائل الأمن و السلامة، و انظمة التحكم و الرفاهية.

ينبض قلب رينيجيد من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 184 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون 9 سرعات، مما يمنحها القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 8.8 و 9 ثوان فقط.

و جاءت جيب رينيجيد بنسبة طول بلغت 4232 مم، و بعرض 2023 مم، و بارتفاع 1689 مم، و مساحة تخزينية تقدر سعتها نحو 524 لتر، كما تضم حزمة من وسائل الامن و السلامة و التي تتعلق بمنظومة الوسائد الهوائية، و انظمة المكابح المتطور إلى جانب وسائل الرفاهية و التحكم.

و يبلغ سعر السيارة جيب رينيجيد موديل 2021 داخل الاسواق الاماراتية بقيمة قدها : 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك  موديل  SPORT 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 79.900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  LONGITUDE 2021محرك 2400 سي سي بسعر 89.900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل   TRAILHAWK 2021محرك 2400 سي سي بسعر 99 ألف درهم.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل LIMITED 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 99.900 درهم.

رينيجيد jeep الأمريكية الامارات موديل 2021 جيب رينيجيد موديل 2021

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