صلاح عبد الله: اللي بيحب يركب التريند زي اللي بينتحر عشان يتشهر

قال الفنان صلاح عبد الله، إن محاولات تصدر الترند شيء خطير جدا، مضيفا:" اللى بيحب يركب التريند زى إللى بينتحر عشان يتشهر".

و ذكر" عبد الله "خلال لقائه مع الإعلامى "أحمد سالم "فى برنامج" لحظات جريئة" المذاع على قناة القاهرة والناس “،:” هناك عبارة فى علم النفس تقول" أن من أخطر الرغبات النفسية أن تكون شيئا مذكورا، و تلك العبارة تصف هؤلاء الأشخاص المهتمين بالتريند".

أوضح، أن السوشيال ميديا أصبح لها لجان و شركات مخصصة للدعاية تهتم بصفحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك و تويتر و انستجرام.



أضاف، أن الأشخاص اصبحوا يتدخلون أكثر من اللازم فى حياة الآخرين و رد على الإعلامى أحمد سالم عندما قاله له لديك الكثير من المتابعين قائلا "بعرقى يا احمد يا سالم ".

أكد ،أن الشهرة لها سلبيات تمنع الفنان دائمآ من الذهاب إلى الأماكن العامة ،مضيفا أن المعجبين يذهبون إليه فى الأماكن العامة يلتقطون الصور معه .

و تابع :"أن الفنان فى بداية مشواره الفنى يحلم بأن يكون مشهور وأن يعرفه ولو شخص واحد على الأقل، معقبا :"انا كان أمنيه حياتى ادخل من باب ماسبيرو".