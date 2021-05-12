فوائد صحية لتناول فص من الثوم النيء .. تعرفي عليها

فوائد صحية لإضافة فص ثوم يوميا إلى أطباق طعامك فهو غنى بمركب الأليسين والمعادن مثل الفوسفور والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم. إليك الفوائد الصحية لتناول الثوم يقدمها موقع هيلث شوت تعرفي عليها.

محاربة السعال

الثوم النيء لديه القدرة على محاربة السعال ويساعد تناول فصين من الثوم المهروس على معدة فارغة فى تنظيف الرئة والجهاز التنفسي

جيد لصحة القلب

الأليسين ، مركب موجود في الثوم يقلل من مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب. يقلل الاستهلاك المنتظم للثوم من حدوث جلطات الدم وبالتالي يساعد على منع الجلطات الدموية

يحسن عمل الدماغ



يعزز الثوم صحة الدماغ بسبب خصائصه المضادة للأكسدة و للالتهابات فهو فعال ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف.

يحسن الهضم



الثوم يحسن مشاكل الجهاز الهضمي بإدراج الثوم النيء في النظام الغذائي. يفيد الأمعاء ويقلل من الالتهابات.

يساعد تناول الثوم النيء على التخلص من الديدان المعوية. الشيء الجيد أنه يقضي على البكتيريا السيئة ويحمي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يوازن سكر الدم



أولئك الذين يعانون من مرض السكري يلاحظون أن مستويات السكر في الدم أصبحت أكثر توازن بعد تناولفص ثوم يوميا