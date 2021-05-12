ننشر إستعدادت صحة الشرقية خلال أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، انه كلف برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي مدير عام الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتم ذلك علي الفور، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، موجهاً بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية الحرجة، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك مع منع الاجازات خلال هذه الفترة.

وكلف "مسعود" مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال فترة العيد، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعه بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء تلك الفترة.

وأشار "مسعود" بأنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية، بتغطية الحدائق والمتنزهات، وأماكن التجمعات، والطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف في ٨٣ نقطة مختلفة بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة،وإصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.