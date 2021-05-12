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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحدث افتكاسات كحك العيد وأسعاره وطرق حفظه .. فيديو

صدى البلد

الكحك أهم مخبوزات العيد ولكن مع ارتفاع سعره من الأفضل أن يحضر في المنزل بطريقة بيتي بطعم مثل الجاهز لذلك رصدت عدسة صدي البلد طريقة تحضير الكحك والبسكويت والبيتي فور والغربية  والطريقة السليمة لحفظ هذه الاطعمة دون افسادها عن طريق احد اصحاب محلات الحلويات .

في البداية يقول اسلام محمد صاحب احد محلات الحلويات والمخبوزات الاسعار هذا العالم منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة حيث ان كيلو الكحك السادة يبداء من 45 جنيه للكيلو وكحك الملبن ب 50 جنيه للكيلو وكحك عين الجمل 60 جنيه للكيلو والغربية 45 جنيه والبيتي فور 60 جنيه والبسكويت 40 جنيها .

وتابع محمد الاسعار هذا العام في متناول الجميع ولكن الاقبال ضعيف جدا بسبب الحالة المادية للموطنين لذلك اتقدم بتقديم مبادرة من خلالكم لتقديم الكحك والبسكويت بالمجان لغير القادرين علي شراء هذه الاصناف نحن نحاول ان ندخل فرحة العيد لكل جراننا واحبابنا .

واوضح اسلام محمد ان مقادير تحضير الكحك هي كيلو دقيق وكيل سمنة وورقة فانليا وورقة بكينج بودر ورائحة كحك ومقادير تحضير البسكويت هي كيلو دقيق ونصف كيلو زبدة و5 بيضات وورقتين فانليا وورقتين بكينج بودر ورائحة جوز هند او برتقال وربع كيلو سكر .

واشار محمد ان مكونات تحضير الغريبة هي كيلو دقيق و650 جرام زبدة صفراء و10 بيضات وورقة فانليا وورقة بكينج بودر والبيتي فور نفس مقادير الغريبة مشيرا ان يجب حفظ الكحك والبسكويت في الثلاجة موضحا ان تاريخ الصلحية لايتعدي 3 اشهر من تاريخ الانتاج .

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