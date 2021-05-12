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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر

صدى البلد

يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيارة دار السندس للأيتام لتهنئة الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وستكون جولة المحافظ  صباح اليوم  الأربعاء  بمدينة نصر بالقرب من الحديقة الدولية .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعلن  رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك مع المتابعة المستمرة  لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا .


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال إجازة عيد الفطر المبارك  والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات  والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام التاسعة تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .


كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية . 


وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .


وطالب المحافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع .


وشدد عبدالعال، على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.


كما شدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة .

اخبار المحافظات محافظة القاهرة احتفالات عيد الفطر المبارك

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