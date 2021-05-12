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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية إرهاب .. وإزالة فورية لأي مخالفة

اراضي زراعية
اراضي زراعية

قال  أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة  تم التشديد على منع التعدي على الأراضي الزراعية .

 

وأضاف أنور عيسى في مداخلة هاتفية في برنامج  "الحقيقة  "المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر  وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعدي ".

 

وتابع أنور عيسى :" بناء على تكليفات وزير الزراعة هناك خطوة استباقية للتصدي إلى التعديات التي يقوم بها أصحاب النفوس الضعيفة ونحافظ على كل شبر من الاراضي الزراعية المصرية التي تعتبر ثروة قومية وكنز للأجيال القادمة ".

 

واكمل أنور عيسى:"  التعدي على الأراضي الزراعية نوع من انواع الارهاب لانه يؤثر على الاقتصاد القومي  ويؤدي إلى فقد جزء كبير من الاراضي الزراعية ".

وقام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


القصير أصدر توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الاراضي الزراعية خلال الاجازة والتعامل بالازالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق

الزراعة الأراضى الزراعية التعديات عيد الفطر اخبار التوك شو

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