سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في افتتاحية منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

تعادل مخيب لرفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، فهو أبعدهم نسبيًا عن صراع التتويج بلقب الليجا، حيث ارتفع رصيدهم للنقطة 76 في المركز الثاني متفوقًا على ريال مدريد بنقطة، وخلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بنقطة، مع تبقي مباراة لمنافسيه قبل جولتين من النهاية

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي

1- أتلتيكو مدريد بـ 77 نقطة

2- ريال مدريد بـ 76 نقطة

3– برشلونة بـ 76 نقطة

4 – إشبيلية بـ71 نقطة

5 – ريال سوسيداد بـ 56 نقطة

6 – ريال بيتيس بـ 54 نقطة

7 – فياريال بـ52 نقطة

8 – سيلتا فيجو بـ 47 نقطة

9 – أتلتيك بلباو بـ46 نقطة

10 – غرناطة بـ45 نقطة

11 – قادش بـ43 نقطة

12– أوساسونا بـ41 نقطة

13 – ليفانتي 40 نقطة

14 – فالنسيا بـ39 نقطة

15 – خيتافي بـ34 نقطة

16 – ديبورتيفو ألافيس بـ31 نقطة

17 – بلد الوليد بـ31 نقطة

18– هويسكا بـ30 نقطة

19 – إلتشي بـ30 نقطة

20 – إيبار بـ29 نقطة