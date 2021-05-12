جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي
سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في افتتاحية منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.
تعادل مخيب لرفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، فهو أبعدهم نسبيًا عن صراع التتويج بلقب الليجا، حيث ارتفع رصيدهم للنقطة 76 في المركز الثاني متفوقًا على ريال مدريد بنقطة، وخلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بنقطة، مع تبقي مباراة لمنافسيه قبل جولتين من النهاية
ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي
1- أتلتيكو مدريد بـ 77 نقطة
2- ريال مدريد بـ 76 نقطة
3– برشلونة بـ 76 نقطة
4 – إشبيلية بـ71 نقطة
5 – ريال سوسيداد بـ 56 نقطة
6 – ريال بيتيس بـ 54 نقطة
7 – فياريال بـ52 نقطة
8 – سيلتا فيجو بـ 47 نقطة
9 – أتلتيك بلباو بـ46 نقطة
10 – غرناطة بـ45 نقطة
11 – قادش بـ43 نقطة
12– أوساسونا بـ41 نقطة
13 – ليفانتي 40 نقطة
14 – فالنسيا بـ39 نقطة
15 – خيتافي بـ34 نقطة
16 – ديبورتيفو ألافيس بـ31 نقطة
17 – بلد الوليد بـ31 نقطة
18– هويسكا بـ30 نقطة
19 – إلتشي بـ30 نقطة
20 – إيبار بـ29 نقطة