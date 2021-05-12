أخبار التوك شو | أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة و كواليس مهمة من الحلقة الأخيرة لـ الاختيار .. أحمد موسى يعرضها

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والتي تثير فضول الرأي العام تجاه العديد من القضايا والموضوعات نعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى يعلن موعد برنامجه على مسئوليتى بعد إجازة العيد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيحصل على إجازة من غدًا وحتى يوم الاثنين المقبل، موضحًا أن البرنامج سيعود لـ مواعيدة الطبيعية قبل رمضان.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البرنامج سيكون يوميًا ماعد يومي الخميس والجمعة، ويكون من الساعة الـ 8 لـ 11 مساء، وكشف أن البرنامج فى الفترة الأخيرة كان يعرض من الساعة السابعة ولكن بعد رمضان سيعرض من الساعة الثامنة.



أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة

قال الفنان أحمد عز، إنه سعيد بعمله فى مسلسل وطني " هجمة مرتدة"، وأن متابعة المشاهدين للأعمال الجيدة تعكس حالة الوعى لدى الجمهور.

وكشف أن الغرض من المسلسل عرض أشياء حقيقية، والمواطن هو من يقيم، معقًا أن المواطن المصري واعي.

محمد عدوي: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن



قال محمد عدوي رئيس تحرير أخبار النجوم، إن هناك سؤالا كان يطرح، وهو كيف تسوق الدراما الأمريكية لـ بطولات غير حقيقية، ونحن لا ننجح في تجسيد بطولات حقيقية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العام الماضي كانت البداية و كان بالاختيار 1، واليوم نشهد أكثر من مسلسل وطنى.

كواليس مهمة من الحلقة الأخيرة لـ الاختيار .. أحمد موسى يعرضها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة الغد من مسلسل الاختيار2 ستكون مختلفة تمامًا عما عرض خلال الـ 29 حلقة السابقة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ميدان التحرير كان مغلقا يوم الأحد بسبب تصوير مشاهد من مسلسل الاختيار2.

أمين عام القومي لأسر الشهداء: المجلس متعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس بواقع 14 مستشفى ..فيديو

قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أن المصاب يحصل على تعويض يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه وذلك وفقا لدرجة الإصابات المتفاوتة.

وأضاف الخطيب خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه يتم العمل على تقديم خدمة طبية مجانية شاملة لكل أفراد الأسرة المسجلة لدينا مشيرا إلى أنه يتم تلقي الخدمات الطبية من خلال 68 مستشفى على مستوى الجمهورية.

درس للي يسيب الأهلي.. رامز جلال: أفضل إصابة في البينت بول كانت لرمضان صبحي..فيديو

كشف الفنان رامز جلال عن كواليس أفضل إصابات في لعبة “البينت بول” مؤكدا أن أفضل إصابة كانت للاعب رمضان صبحي وكانت درس للى بيفكر يسيب النادي الأهلي.



وأضاف جلال خلال برنامج رامز عقله طار عبر فضائية ام بي سي مصر أن من حصل على المركز الثاني في لعبة “البينت بول” ثنائي انتي معلمة حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا “ضربتهم بمنتهى الرقة والضمير”.

تفاصيل الخلاف بين احمد شيبة ومصطفى حجاج بسبب أغنية "أنا بتقطع من جوايا"..فيديو

قال المطرب أحمد شيبة ، إن أغنية "أنا بتقطع من جوايا" حصلت عليها من الأستاذ محسن الشبراوي وحصلت منه علي تنازل لها وذهبت بها عند الأستاذ طة الحكيم لتوزيعها مؤكدا أن مصطفي حجاج هو من قام بعمل دخلة الأغنية وتم الاتفاق علي ذألك .



وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج " شيخ الحارة " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " : أن بعد الاتفاق علي توزيع الأغنية بأسبوع فجأة أن مصطفي حجاج قام بغنائها وتوزيعها ووجدتها علي الأنترنت واتصلت علي مصطفي حجاج بسبب هذه الحركة وقمت بعمل الأغنية وتوزيعها من جديد .



حسام موافي: الجيل الحالي الأفضل في الحصول على أي معلومة بدون مجهود



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الجيل الحالي أفضل بكثير من الأجيال السابقة، موضحًا أن الطفل فى عمر الـ 10 سنوات يحصل على المعلومة التي يريدها فى أقل من دقيقتين.



وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما كان يعد لـ رسالة الدكتوراه كان يحتاج إلى سيارة تنقله من قصر العيني لـ العباسية؛ لنقل صفحتين من مكتبه.

تطوير العشوائيات: حدائق أكتوبر لا تقل جودة عن أعلى مشروع استثماري في مصر .. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن مشروع حدائق أكتوبر من أهم المشاريع التي تمت، مؤكدا أن المشروع لا يقل جودة أو رقي عن أي مشروع استثماري يتم على أرض مصر.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية اكسترا نيوز أنه مدينا المشروعات وكبرنا المساحات من أجل وجود عدد آكبر من المواطنين يتم نقلهم من المناطق غير الأمنة إلى مناطق أمنة.

نجوى فؤاد: حلمت بعملي راقصة وأنا عندي 10 سنوات

قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها رأت نفسها في الحلم تعمل راقصة منذ أن كان عمرها 10 سنوات قائلة: "حلمت إننا في السماء ولابسه بدلة بيضا فيها نجوم ألوان وكنت طايرة في الجو، لافتة إنها كانت تتقاضى 150 قرشا في الفرح.

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عرابي أول من اكتشفني وقام بتأجير بدلتي رقص أحدهما من نعمة مختار والأخرى من ثريا سالم بـ25 قرش، لا يوجد شيء في تاريخي يدعوا للخجل فالجمهور يعلم عني كل شيء في حياتي، لافتة أنها تركت الإسكندرية واتجهت إلى القاهرة وأنا عمري 13 سنة للعمل تليفونست بأجر يصل إلى 5 جنيهات حينها في مكتب عرابي وكيل الفنانين المعروف في القاهرة في ذلك الوقت.



نسرين أمين: شخصيتي مغرورة ولا أعرف التكبر

كشفت الفنانة نسرين آمين، تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، مؤكدة انه لديها العديد من المميزات في شخصيتها.

وأضافت أمين ، في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أنني شخصية مغرورة من قبل نجاحي في التمثيل ولكني لست شخصا متكبرا تماما ومغرورك فقط".