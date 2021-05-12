عمر كمال
عمر كمال: كل نجوم مصر غنوا ورا راقصات إشمعنا أنا اللي عملت مشكلة
قال عمر كمال، إنه ليس الشخص الوحيد الذى قام بالغناء مع راقصة و إن الكثير من المطربين قاموا بعمل ذلك.
أضاف" كمال "خلال لقائه مع الإعلامى "أحمد سالم "فى برنامج
" لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس "،أن الراقصات يرتدون فساتين عادية ،مشيرا إلى أن نجاح الراقصات يرجع للجماهير التى تتابعها.
أوضح ،أنه لا يحتاج إلى تصدر التريند و انه يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بها ٧ ملايين متابع و صفحة أخرى على موقع تداول الصور و الفيديوهات الإنستجرام بها أكثر من ٢ مليون متابع و ايضا صفحة على التيك توك و اذا أراد أن يقول شئ سيصل ذلك من خلال تلك الصفحات.
و أكد، أنه قد تعرض لعدة مواقف خلال مشواره الفني عندما كان يأتي من السويس إلى القاهرة فى أوقات متأخرة من الليل ليبحث عن فرصة عمل في أحد الكافيهات.
و تابع:" أنه تعرض للسخرية من ملابسه عدة مرات من قبل الأشخاص الذين ذهب إليهم للعمل و قاموا برفضه لذلك السبب كثيرا ".