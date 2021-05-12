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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة مياه الشرب بالغربية تستعد لعيد الفطر وتطهير كورنيش مدينة كفرالزيات

شركة مياه الشرب بالغربية
شركة مياه الشرب بالغربية تستعد لعيد الفطر وتطهير كورنيش

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن رفع درجة الإستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك .

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ووجه المهندس عادل عطيه سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية  بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها .

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن  125 .

وناشد عطيه، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة

وأشار المهندس خالد عمارة مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالزيات إلى استمرار حملات تطهير ورش الشوارع بمدينة كفرالزيات والقرى التابعة لها خلال أيام عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 
مشيرا إلى قيام عمال الشركة باستخدام سيارات ومعدات التطهير في غسيل وتطهير كورنيش مدينة كفرالزيات على نهر النيل فرع رشيد والاستراحات والمقاعد به بالكامل والحدائق بها وأماكن تجمعات المواطنين بالشوارع وأمام البنوك ورشها بالكلور والمطهرات

شركة مياه الشرب بالغربية تستعد طواريء إجازة أيام عيد الفطر المبارك

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