أول ظهور لـ إسماعيل هنية منذ اندلاع التصعيد مع إسرائيل ..فيديو

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن غزة لبت نداء القدس، واستجابت لهتافات المرابطين في المسجد الأقصى.

وأضاف خلال خطاب مسجل له، نشرته اليوم الثلاثاء قناة الأقصى التابعة للحركة إن "سياسة الاستفراد بالقدس واستباحتها لم تعد مقبولة لدينا، ومعادلة ربط غزة بالقدس تعني معادلة المقاومة مع الهوية، وشعبنا انتصر على الاحتلال بعد إرغامه على إزالة الحواجز في باب العامود".

وتابع:"نحن أمام فصل جديد من فصول المواجهة مع العدو، بعد أن أرغمنا الاحتلال على إبعاد المستوطنين عن المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس".

وواصل:"شعبنا أرغم الاحتلال والمستوطنين على كسر وإبعاد احتفالاتهم عن الأقصى، التي اعتاد عليها طوال 50 عاما".