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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر جديد لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة لمتابعة منصة حصص مصر اليوى الأربعاء لأمر مهم جدا.

حيث أوضح وزير التربية  التعليم ، أن منصة حصص مصر سوف تبث اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 ، بثا مباشرا جديدا لطلاب الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي“ 

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منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

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إجتماع وعلم نفس.. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

وقال وزير التربية والتعليم : على طلاب القانوية العامة أن يتابعوا هذا البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء اليوم الأربعاء الموافق ١٢ مايو الساعة ٢:٠٠ ظهرًا. 

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين لهذا البث المباشر ،  كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي  https://www.hesas.eg

2 مليون متابع لمنصة حصص مصر 

وإحتفلت منصة حصص مصر بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطلاب المتابعين من الدارسين من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثاني الثانوي على المنصة.

وتستعد مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات مايو التجريبية ،  وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد  امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

 

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