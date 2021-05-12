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رئيس التحرير
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القومي للبحوث يكشف تفاصيل اتفاقية دعم المبتكرين مع أكاديمية البحث العلمي

صدى البلد

 قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون البحثية، تعليقا على اتفاقية دعم المبتكرين مع أكاديمية البحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي  تتبع وزارة التعليم العالي وتعتبر بيت خبرة للعلماء في مصر وأعضائها علماء بارزين في مصر وخارجها .

 

وأضاف ممدوح معوض في مداخلة هاتفية في برنامج  "الحقيقة  "المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  دور أكاديمية البحث العلمي يتمثل في  اقتراح  دراسات علمية وخطط استراتيجية مستقبلية خاصة بتنفيذ استراتيجية الدولة ودعم المؤسسات البحثية ".

 

وتابع ممدوح معوض:"  المركز القومي للبحوث أكبر مركز بحثي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ويضم حوالي 7 الاف شخص من الكادر البحثي و الإداري ".

 

واكمل ممدوح معوض:" المركز القومي للبحوث له دور لتحقيق الريادة في علوم التكنولوجيا و ورفع معدلات النمو وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ".

 

ولفت ممدوح معوض:"  اتفاقية دعم المبتكرين تهدف إلى دعم  المركز القومي للبحوث لـ بعض المشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي   والتي تعمل وفق محاور واستراتيجية الدولة في  مجالات  الزراعة والصحة والطاقة والمياة وغيرها ،   كما تشمل الاتفاقية إطلاق بعض الحاضنات التكنولوجية  الخاصة باحتضان بعض الافكار العلمية والأبحاث العملية".
 

البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي المركز القومى للبحوث المبتكرين استراتيجية الدولة

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