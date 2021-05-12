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رئيس التحرير
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دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2021 وكيفية الصلاة في المسجد والمنزل.. والمفتي: صيغة المصريين في تكبيرات العيد صحيحة

صلاة العيد
صلاة العيد

دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2021
الدار  تعلن مواعيد صلاة العيد في مصر
مفتي الجمهورية : صيغة المصريين في تكبيرات العيد صحيحة
دار الإفتاء توضح كيفية صلاة العيد في المسجد والمنزل


أعلنت دار الإفتاء أن غد الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ ، وأن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1442 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2021 -1442 هجرية  يوم 13 مايو لعام 2021 ميلادية.

وقالت دار الافتاء ، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1442 هـ، بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 هجرية، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام 2021 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وهو أول يوم العيد 2021.

يحين موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في الساعة 05:28 دقيقة، والإسكندرية، في الساعة 05:31 دقيقة، وبورسعيد في الساعة 05:21 دقيقة، والسويس، في الساعة 05:23 دقيقة.

ويحين موعد صلاة العيد في مصر في مدينة العريش في الساعة 05:16 دقيقة، والطور في الساعة 05:22 دقيقة، ودمنهور في الساعة 05:29 دقيقة، وطنطا في الساعة 05:27 دقيقة، والمنصورة في الساعة 05:25 دقيقة، والزقازيق في الساعة 05:25 دقيقة.

يحين موعد صلاة العيد في مدينة شلاتين في الساعة 05:22 دقيقة، وفي مدينة سيدي براني، في الساعة 05:46 دقيقة، ومدينة الضبعة في الساعة 05:37 دقيقة، ومدينة العلمين في الساعة 05:35 دقيقة، وواحة سيوة في الساعة 05:52 دقيقة، ومدينة الداخلة في الساعة 05:45 دقيقة، ومدينة الفرافرة في الساعة 05:46 دقيقة، ومدينة المحلة الكبرى في الساعة 05:27 دقيقة.

بدوره، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة، وصيغة المصريين صيغة شرعية صحيحة لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها، فقد قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن".

وأضاف مفتي الجمهورية، في بيان، أن من السنن المستحبة في استقبال يوم العيد النظافة والتطيب بالروائح الطيبة سواء قبل صلاة العيد أو بعدها، ولبس الثياب الجديدة وتحسين الهيئة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر والأضحى" "سنن ابن ماجه"، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد. وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار" "المعجم الكبير" للطبراني.

وتوجه مفتي الجمهورية،  بدعوة وتذكير المسلمين بإخراج زكاة الفطر لمن لم يُخْرِجْ زكاةَ فطره بإخراجها قبل موعد صلاة العيد.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد تصلى ركعتان، تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر، فيجوز أداء صلاة عيد الفطر في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر مواعيد صلاة العيد مفتى الجمهورية كيفية صلاة العيد

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